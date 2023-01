Bezwaar tegen per ongeluk gelegaliseerde kamerverhuur loont, straat in Eindhoven boekt zege na ruim twee jaar

Ruim 20 mille voor cultuurpro­jec­ten Peel

PEEL - Van de 240.000 euro die het Prins Bernhard Cultuurfonds in Brabant het laatste kwartaal van 2022 verstrekte, is ruim 20 mille naar cultuurprojecten in de Peel gegaan. Stichting Goeikes krijgt voor een derde editie van het fotofestival, met ‘Achter de Schermen’ als thema, 11.000 euro.

3 januari