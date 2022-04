Bibliotheek kijkt na moeizaam coronajaar liever vooruit

Over het hele jaar zag de bibliotheek in de Witte Dame ‘slechts’ 161.859 bezoekers binnenwandelen. Ter vergelijking. vóór Corona waren dat er in 2019 nog ruim 346.000. Een ongekende daling maar goed te verklaren, zo staat in het jaarverslag van de instelling.

Lang dicht geweest

Zo startte het jaar in mineur want tijdens de lockdown was de bibliotheek enkel geopend voor het inleveren en ophalen van gereserveerde boeken. In mei konden de deuren weer open maar mocht er maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen. In de zomer was er meer mogelijk maar eind 2021 werden de regels weer strenger.

De pandemie had dus een grote invloed om het functioneren van de bibliotheek als ontmoetingsruimte. Het aantal uitgeleende boeken bleef echter aardig op peil al ontbreken er echt betrouwbare cijfers. Volgens de administratie van de bibliotheek werden er bijna 1,3 miljoen boeken uitgeleend maar tot juli werden boeken van leden automatisch verlengd.

Make-over jeugdafdeling

Ook de rest van het jaarverslag is doorspekt met invloeden van corona. Het aantal deelnemers aan activiteiten was minimaal terwijl het aantal uitgeleende e-books en deelnemers aan online activiteiten juist flink steeg. De tijdelijke sluiting van de bieb vanwege de pandemie werd ook gebruikt om de jeugdafdeling een make-over te geven. Met meer aandacht voor boeken in verschillende talen zoals Chinees, Roemeens, Perzisch en Bulgaars.

Positief gevolg van de sluiting was de noodzaak om digitaal meer actief te worden. Dat gebeurde met cursussen en inloopspreekuren en in samenwerking met SeniorWeb werd het aanbod van cursussen voor senioren uitgebreid. Om ook 15- tot 25-jarigen beter te bereiken werden ook de activiteiten op social media versterkt. Zo is de bibliotheek bijvoorbeeld actief op Tik Tok waar deze doelgroep leestips krijgt.

Blik op de toekomst

In het jaarverslag kijkt de bibliotheek ook vast vooruit. Over de mogelijke samenwerking met stadsmarketingorganisatie Eindhoven365 en het Holland Expat Center South. Een kwartiermaker brengt momenteel de haalbaarheid van een centrale locatie voor de drie instellingen in kaart.

Voor een terugkeer van de bibliotheken in de stadsdelen trekt het gemeentebestuur vanaf volgend jaar een half miljoen euro uit. Ruim vijf jaar geleden werden de wijkbibliotheken juist nog gesloten. ,,Achteraf is dat geen gelukkige keuze geweest’’, aldus wethouder Marcel Oosterveer in september vorig jaar. De stadsdeelbibliotheken, in eerste instantie twee, moeten gaan bijdragen in de strijd tegen taalachterstand en eenzaamheid.