Bierliefhebbers halen hun hart op in Eindhoven: ‘Nondeju, die is lekker’

EINDHOVEN - Biertjes van de beste brouwerijen en meer dan genoeg kraampjes met eten voor ‘een goede bodem’. De zestiende editie van het Bier&Big festival in Eindhoven was zaterdag opnieuw een succes. ,,Smaken verschillen en hier zijn er zoveel om van te proeven.”

Liefhebbers van speciaalbier konden zaterdag hun hart ophalen op Sectie-C. Het terrein was omgetoverd tot festivalterrein. Brouwerijen uit heel Europa gaven de gelegenheid om hun speciaalbieren te proeven. In totaal konden er tweehonderd verschillende bieren geproefd worden. Natuurlijk was er naast bier ook ‘big’. Op een oude dorsmolen, verbouwt tot gigantische grill, draaide een big rond aan het spit.

Het festival is een uit de hand gelopen hobby van de organisatoren, Chris Swart en Casper Pennings (bierbrigadier). Beide heren organiseren met passie, naast hun fulltime banen, dit festival. Pennings: ˶Het mooie van dit festival is dat de consument en de brouwer tegenover elkaar staan. Het is een kort lijntje, de brouwers zien meteen de reacties op het door hen gebrouwen bier, mooier kan niet.”

Quote We hebben ook een bier dat heet ‘nondeju'. Het heet gewoon zo omdat we het proefden en dachten: ‘Nondeju, die is lekker’. Het is geen hogere wiskunde, hé. Tom, Brouwerij Muifel

Twan is een van die consumenten die met overtuiging biertjes proeft van brouwerij Muifel uit Oss. Twan: „Ik proef graag bier wat minder toegankelijk is. Dat klinkt misschien gek, maar ik houd niet van bier dat bijvoorbeeld veel te zoet is. Ja, ik heb wel een uitgesproken mening hierover, maar dat is het mooie: smaken verschillen en hier zijn er zoveel smaken om te proeven.”

Volledig scherm Organisatoren Casper Pennings en Chris Swart zien alleen maar blijde gezichten op het bierfestival. © DCI Media

Uiteindelijk is Twan tevreden met het biertje ‘Oops, we did it a can’. „Tja, namen van bieren, wat zal ik ervan zeggen”, vertelt Tom van brouwerij Muifel. We hebben ook een bier dat heet ‘nondeju'. Het heet gewoon zo omdat we het proefden en dachten: ‘Nondeju, die is lekker’. Het is geen hogere wiskunde, hé.”

Bier volgens Duitse regelgeving

Dennis Kort van brouwerij Oldskool, de eerste Eindhovense brouwerij, is de buurman van brouwerij Muifel. De beide brouwers staan vriendschappelijk naast elkaar en de grappen gaan over en weer. Kort brouwt zijn bier volgens de Duitse regelgeving, dit houdt simpelweg in dat er alleen hop, mout, water en gist in het bier zit. Kort: „Mijn bier ‘Nein’ is een sommerweisse met weinig alcohol. Dat is mooi, want dan kun je er meer van drinken.”

Chris Swart: „Het is een enorme organisatie een festival als dit, maar het is het allemaal waard. Het is gewoonweg genieten. Hier doe je het voor, kijk om je heen, geen enkel chagrijnig gezicht. Ja, misschien als het bier opraakt, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.”