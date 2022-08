Biertje drinken bij de varkens, dat kan op Eindhovens stadsterras de Prairie

Bij binnenkomst op het stadsterras de Prairie op het voormalige Campinaterrein De Caai in Eindhoven zijn de varkens de eerste blikvanger. Onverstoorbaar liggen zij in de modder te spetteren. Het terrein is verder aangekleed met hooibalen, een huifkar, veel hout en gezellige zitjes onder schaduwdoeken en grote parasols. Zelfs op hete dagen is het goed vertoeven op het terras.

Anne en Walter van der Laak zijn zondagmiddag op de fiets uit Heeze gekomen op een biertje te pakken. ,,We rijden hier met de auto vaak langs en zien het dan liggen. Volgende week is de laatste keer dat ze open zijn en we wilden altijd al een keer hier iets drinken. Het is weer eens wat anders. De sfeer is rustig. Ik voel me wel thuis tussen het hooi. Ik ben een boerenzoon en heb zelf paarden”, zegt Walter.

Vorig jaar zat op dezelfde locatie nog het pop-up terras ‘Stadsoase de Zomertuin’, een stadsstrand. Eigenaren Tim Elfring en Sabine Feron hebben deze zomer voor een andere setting gekozen. Elfring: ,,De stadsoase is ontstaan in de coronaperiode. De spullen die wij gebruikten, kwamen van een evenementenbureau dat veel festivals bediende. Nu die weer doorgaan zijn die spullen niet meer beschikbaar.”

Jeu de boer

De doelgroep van het stadsterras verandert hiermee. De sfeer is wat rustiger en veel gezinnen weten de weg te vinden naar de Prairie. De kidsarea ‘Jeu de boer’ is in trek bij de kinderen. Een trampoline, hangmatten of lekker pingpongen. Er is genoeg te doen.

Karin Peters en Joris Michielsen sluiten met hun kinderen Isa (9) en Daan (8) hun laatste vakantiedag af op het stadsterras. Peters: ,,Het sfeertje is heel leuk. We hebben net lekker gegeten. Nu nog een biertje en dan weer naar huis.”

Isa en Daan zijn het samen eens dat de bitterballen en friet erg lekker waren. Isa vindt de varkens het leukst. Daan geniet in hangmat. ,,Het is anders dan vorig, maar het blijft leuk hier op het Campinaterrein”, zegt Michielsen.

Mensen inspireren voor een groenere toekomst

De Prairie sluit aan bij de visie van Elfring en Feron voor een groenere toekomst en om mensen hiervoor te inspireren. Op het zelfde terrein zit ook hun restaurant Phood Kitchen en de Urban farm, waar groente gekweekt wordt op een duurzame, ecologische manier.

Volledig scherm Bedenker Tim Elfring bij zijn stadsterras de Prairie. © Sem Wijnhoven/DCI Media

,,Wij zijn ook bezig met een voedselbos op de Rielse Erven. Een enthousiaste groep mensen helpt mee. Deze verse producten gebruiken wij hier. We halen het platteland naar de stad.” De meeste overige producten zijn van lokale ondernemers en zoveel mogelijk van ecologische of biologische afkomst.

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus is het pop-up terras voor het laatst open. Zondag sluit het seizoen af met ‘Het laatste avondmaal’. Elfring: ,,De tafels worden mooi gedekt. Het is een all-inclusieve avond met livemuziek. Zaterdagavond treden de Hillbilly Moonshiners nog op.”