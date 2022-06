Biggetjes-in-de-modddertaart proeven en nog veel meer: wie oh wie is de beste bakker?

Het geurt heerlijk naar vers gebakken wafels in het woonzorgcentrum Antonius in kerkdorp Acht. De zaal is feestelijk versierd met grote opblaasdonuts en roze vlaggetjes. Vrijdagmiddag is de eerste editie van Heel Antonius Bakt. De vijfkoppige jury zit aan tafel klaar om de bakcreaties van acht bewoners te proeven. Het thema is zomer.

Bakster Wilhelmien Vervoort laat trots haar slagroomtaart zien aan de bewoners. Zij genieten ondertussen van een kopje koffie, maar moeten nog even op de jurering van de taarten wachten, voordat er geproefd kan worden. Om de eerste lekkere trek te stillen bakt wafelboer Dannie zijn wafels.

Fondant

Vervoort hoefde niet lang na te denken om mee te doen. Ze legt uit wat ze heeft gebakken. ,,Het is Moskovisch gebak met zelfgemaakte frambozen-en-aardbeien-gelei. De fondant is gemaakt van witte chocolade en een scheutje Limoncello. Omdat het thema zomer is heb ik de taart uitbundig versierd.”

Jurylid Jan de Koning proeft een stukje van de notentaart: ,,Dit bevalt me goed. Ik ben liefhebber van noten. De taart heeft ook een goede zomerse uitstraling.” Nog zeven taarten te gaan!

De biggetjes-in-de-moddertaart van Liesbeth van der Schoot valt ook in de smaak. Samen met haar kleindochter Maartje Koumans heeft ze het design bedacht. Van der Schoot heeft geen oven meer en is bij haar kleindochter gaan bakken. ,,Ze heeft mijn bakspullen gekregen. Wij kookten en bakten al veel samen toen ik nog oppaste. Dit gaat zeker een vervolg krijgen. We hebben fantasie genoeg”, vertelt Van der Schoot.

Idee

Het idee van Heel Antonius Bakt lag al een paar jaar in de la te wachten. Door corona is het vandaag de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer. ,,Volgend jaar gaan we voor Heel Acht Bakt. We zijn op zoek naar meer verbinding en willen heel Acht hierbij betrekken. Van jong tot oud en ook met onze psychogeriatrische afdeling”, legt welzijnscoach José Kienhuis uit.

De jury heeft inmiddels alle taarten geproefd. Terwijl zij overleggen mogen alle aanwezigen proeven. ,,Ik heb de chocoladetaart op. Niet te zoet, heerlijk”, zegt Franny van Breugel. ,,Leuk dat er weer wat te doen is. Het is een grote opkomst en goed georganiseerd.”

En dan is tijd voor de uitslag. Jurylid Anita Schravemaker, directeur van Stichting Sint Annaklooster waar Antonius onder valt, is onder de indruk van de creativiteit. ,,We hebben beleefd een tweede proefronde afgeslagen, want we waren het meteen met elkaar eens.”

De eerste plaats is voor Vervoort. Tweede en derde plaats zijn gelijk geëindigd: Van der Schoot en de notentaart van Toos Gilsing, goed voor een taartschaal met zilveren taartschep.