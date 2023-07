Bij de Vinkenhofjes in Nuenen is plek voor 23 appartementen méér: in totaal 143 sociale huurflats

Brandstich­ter villa in Geldrop liep ook zelf brandwon­den op

GELDROP - De persoon die in de nacht van maandag op dinsdag een enorme explosie en brand veroorzaakte in een woning in Geldrop, heeft daardoor zelf waarschijnlijk ook brandwonden opgelopen. Dat maakte de politie donderdag na onderzoek van camerabeelden bekend.