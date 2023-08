Bij PSV is nu ook een Russische optie voor het middenveld in beeld gekomen

Eindhoven Airport ziet aantal reizigers weer toenemen: ‘Alle vliegtui­gen zitten goed vol’

EINDHOVEN - Eindhoven Airport verwelkomde in het tweede kwartaal van dit jaar zo’n 1,9 miljoen passagiers. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022, blijkt uit cijfers van het CBS. ,,Het aantal reizigers ligt weer op het niveau van precoronajaar 2019. We zijn erg tevreden", zegt woordvoerder Judith de Roy.