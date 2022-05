Bij Pulsed staat de student als mens centraal: ‘het voelt niet als school, maar is zeker zo intensief’

Buschauf­feurs in Eindhoven gaan zaterdag staken: ‘Waar­schijn­lijk gaat een groot deel niet rijden’

EINDHOVEN - Buschauffeurs gaan zaterdag staken in Eindhoven, omdat ze een nieuwe cao eisen. Dat meldt vakbond FNV. De staking is onderdeel van een landelijke actie waarbij chauffeurs in het hele land om de beurt het werk neerleggen. Eén van de eisen van de chauffeurs is een hoger loon.

19 mei