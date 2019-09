Bijzondere blikvanger op kruising in Eindhoven

WK Breakdance in Eindhoven aanstaande: Een chaotische atmosfeer hóórt daarbij

9:03 De één doet het voor de lol en ging vorig jaar naar de Jeugdspelen in Argentinië, de ander is fulltime breakdancer en brengt er brood mee op de plank. Een ding is zeker: Vicky Bergmans (17) uit Gastel en Eindhovenaar Virgil Dey (29) doen dit weekend allebei mee aan het WK breakdance voor duo's in Eindhoven.