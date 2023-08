Binnen jaar derde directeur bij geplaagd Plusteam voor gezinnen in problemen in Geldrop-Mierlo en Waalre

indebuurt.nl Fundaparel: dit Eindhoven­se apparte­ment van 1 miljoen zit in een oud schoolge­bouw

In Eindhoven staan de meest bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen in Philipsdorp tot opvallende stadsvilla’s in De Elzent. Zo vind je nu een appartement in een oude school in hartje Eindhoven. Kijk je mee?