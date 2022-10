Binnenblijven omdat je niet met je rollator naar buiten durft: ‘Straat lijkt eerder een mijnenveld’

Financiële kopzorgen dus blijft de hand vaker op de knip, ook tijdens het winkelen in Eindhoven

EINDHOVEN - Zijn het de financiële zorgen nu het leven duurder is geworden, of de regen die onophoudelijk valt? Het is dinsdag in ieder geval niet bijster druk in de binnenstad. De bezoekers die er wel zijn, houden de hand wat meer op de knip.

27 september