Binnenkort staat raadslid Martijn (30) op straat: ‘Zo lastig is het dus een woning te vinden’

Geldvraag Je rekening­num­mer kan niet meeverhui­zen: zo werkt het als je wilt overstap­pen van bank

Bij een andere bank is de (spaar)rente hoger, ziet lezer M. Schuit. ‘Maar overstappen lijkt me zoveel gedoe dat ik er geen tijd voor maak.’ Is dat terecht? Wat komt er allemaal kijken bij het overstappen van bank? In deze rubriek beantwoorden we elke week een lezersvraag over geld.