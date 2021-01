Binnenstad Eindhoven is zondag veiligheidsrisicogebied, gemeente verwacht personen met wapens

Wachten op naturalisa­tie duurt door piek in aanvragen nog steeds lang in Eindhoven

21 januari EINDHOVEN - Eindhoven slaagt er door grote drukte niet in om de wachttijden bij de verwerking van naturalisatieverzoeken te beperken zoals is beloofd. Door verschillende factoren is het aantal naturalisatieverzoeken vanaf 2017 enorm gestegen. Voor vluchtelingen die aan alle eisen voldoen, kan het in totaal zestien maanden duren voordat ze een Nederlands paspoort krijgen.