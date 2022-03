Bistro Calypso op Stratumseind is terrasvlonder kwijt

De renovatie van het Stratumseind is anderhalve week geleden begonnen. En daarmee ook de onvermijdelijke overlast en bijbehorend omzetverlies. Zoals voor bistro Calypso, op de hoek met de Oude Stadsgracht. Maar volgens eigenaresse Linzi Lemmens was de schade met beter overleg minder groot geweest.

Minder dan een jaar nadat ze in april 2019 het eetcafé had overgenomen, moest het op slot vanwege corona. ,,De afgelopen twee jaar zijn we zes maanden open geweest”, vertelt ze. We hebben geprobeerd met maaltijden bezorgen en laten afhalen de ellende te beperken. Steun van de overheid was er nauwelijks, omdat mijn omzet werd vergeleken met die uit mijn beginjaar.”