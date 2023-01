Blink maakte onderhandse afspraken met Prezero over verwerken van afval in negen gemeenten

De nieuwste interieur­trends op vakbeurs Destinati­on: Design in Klokgebouw Eindhoven

EINDHOVEN - Van 22 t/m 24 januari vindt het evenement Destination: Design plaats in het Klokgebouw in Eindhoven. De vakbeurs is bedoeld voor ontwerpers, architecten, stylisten en andere interieurprofessionals.

19 januari