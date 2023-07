Bloem & Tuin zet in op eenieder: senioren, kinderen én zelfs honden

indebuurt.nl Op het terras met je viervoeter: het kan bij dit hondenfes­ti­val in de buurt van Eindhoven

Van een biertje drinken met je hond tot samen spelen in de hondenspeeltuin. Zie jij dit wel zitten? Goed nieuws: voor dierenliefhebbers is er binnenkort een festival in de buurt van Eindhoven. Bij het hondenfestival in Nuenen ben je welkom met je viervoeter.