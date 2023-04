Blues uit New Orleans in ‘t Patronaat

Koningsdag 2023 in Zuid­oost-Bra­bant in foto's: 'Lekernije te koop’ en feesten in stad en dorp

EINDHOVEN/HELMOND - Van Soerendonk tot Reusel, van Eindhoven tot Helmond. De hele regio Zuidoost-Brabant viert Koningsdag. De een op een kleedje in de zon, de ander in een aubade of op de motor en voor velen in een café of met een pilsje op straat. ED-verslaggevers legden het vast in foto’s, hieronder een selectie.