Bob Peeters kan eindelijk juichen bij Helmond Sport: tegen Roda is het raak

De eerste helft was Helmond Sport heer en meester op De Braak. Gesteund door een snelle openingsgoal speelde de thuisploeg de frustratie van vorige week van zich af. Toen werden de Helmonders weggeblazen door Willem II (5-1), dit keer hadden ze zelf de touwtjes in handen. En dat zonder Flor Van Den Eynden, de veldspeler met de meeste minuten. Hij was geschorst. Zo maakte Mees Kreekels zijn basisdebuut.

Dat Kreekels aan de aftrap verscheen in het GS Staalwerken Stadion was bijzonder. Hij trad zo in de voetsporen van zijn opa Lambert, topscorer aller tijden van Helmond Sport, en van vader Bertran. Kreekels kwam in het wintertransferwindow over van PSV, waar hij zijn jeugd doorliep.

Kiezelhard

Met Kreekels gaf Helmond Sport lang geen kans weg tegen Roda JC. Voor rust slechts twee pogingen uit hoekschoppen. Het doelgevaar was vooral aan de andere kant. Zo schoot Hakon Lorentzen de eerste de beste mogelijkheid van de Brabanders binnen. En hoe! De Noor promoveerde in de achtste minuut de lage voorzet van Eros Maddy tot een (kiezelharde) treffer: 1-0.

Scoren had ook Arno Van Keilegom moeten doen. De rechtsbuiten stond na een halfuur opeens oog in oog met Roda JC-doelman Moritz Nicolas. Zijn inzet met buitenkantje rechts van binnen de zestien ging maar net over. Een fraaie aanval met dito hakbal van Lorentzen ging aan die kans vooraf. Die Lorentzen werd in het begin van de tweede helft overgeslagen door Kaars, terwijl hij vogeltje vrij stond.

Die kans had Helmond Sport kunnen opbreken, ware het niet dat Roda-invaller Lennerd Daneels in kansrijke positie verzuimde voor de gelijkmaker te tekenen.

Dat Helmond Sport standhield, was niet alleen fijn voor de spelers en Peeters. Ook voor technisch manager Jurgen Streppel. Hij kwam in de winterstop over van Roda JC. In Kerkrade was hij trainer en td.