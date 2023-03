Bob Peeters wil niets van periodetitel weten: ‘Als Helmond Sport moeten we heel nederig zijn’

Helmond Sport is in topvorm. Alleen De Graafschap, VVV-Venlo en NAC haalden meer punten in de laatste vijf duels. Maar een kanshebber voor de laatste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie is zijn ploeg niet, vindt trainer Bob Peeters.

,,We moeten heel nederig zijn”, zegt Peeters (49) in aanloop naar de eerste wedstrijd in de vierde periode, thuis tegen Telstar vrijdagavond. ,,Ambities zijn gezond en iedereen mag dromen. Maar je zult mij niet horen roepen dat we de periodetitel willen nu we vorige week met 3-0 van Jong PSV hebben gewonnen.”

Peeters wijst op de weg die Helmond Sport dit seizoen heeft afgelegd. Net voor de winterstop, nog voor zijn komst naar De Braak, stond de ambitieuze club nog voorlaatste in de eerste divisie, op plek negentien. Dankzij tien punten in de laatste vijf duels is Helmond Sport opgeklommen naar de vijftiende plaats. Met wedstrijden tegen Telstar (elfde), FC Dordrecht (negentiende) en TOP Oss (zeventiende) zit er nog meer in het vat, zo lijkt het.

Mike Snoei

De Belgische trainer trapt echter op de rem zo vlak voor de confrontatie met Mike Snoei, die twintig jaar geleden bij Vitesse zijn trainer was. ,,Telstar is een lastige tegenstander, met een lastig systeem”, wijst Peeters op de formatie met vijf verdedigers van de opponent uit Velsen-Zuid. ,,We moeten ons niet helemaal gaan aanpassen en ook geen spelers volstoppen met informatie over de tegenstander, maar wel zullen wel accenten leggen om Telstar onder druk te krijgen.”

Peeters bouwt voort op het duel met Jong PSV van vorige week. Zo zullen Flor Van Den Eynden en Mees Kreekels het verdedigingsduo vormen en lijkt Peter van Ooijen weer op de bank te beginnen. Bryan Van Hove, Jarno Lion, Michael Chacon, Hakon Lorentzen en Dylan van Diepen ontbreken. Peeters is positief over vier van de vijf geblesseerden. ,,Hakon is terug uit Noorwegen en heeft de krachttraining hervat, Jarno pakt komende week de groepstraining weer op, Michael moet binnenkort op controle en ook Bryan is aan de betere hand. Letterlijk.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van Den Eynden, Culhaci; Vankerkhoven, Lieftink; Van Keilegom, Kaars, Maddy; Goselink.