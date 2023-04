Boek met slechthorenden en slechtzienden moet anderen inspireren: ‘Een beperking kan een verrijking zijn’

Hoe René dankzij een gecrashte BMW een selfmade miljonair werd: ‘Ik klooide op school maar wat aan’

DEURNE – In een onbezonnen bui reed hij met zijn laatste centen een BMW in de prak. Dat was voor René van der Zel een wake-upcall, hij moest en zou iets van zijn leven maken. Dat is gebeurd: met zijn XXL Nutrition voedt hij nu onder meer de selectie van PSV. Het verhaal van een excentrieke miljonair uit Deurne.