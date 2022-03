Boekenwinkel Van Piere heeft al 2 jaar iedere dag wateroverlast: 'Deze week weer 700 liter water uitgepompt’

Is het Bolletje-ver­haal toch nog goed geëindigd

EINDHOVEN/RIJNSBURG - De brief die Lia Vianen ongeveer tien jaar geleden naar Bolletje stuurde, is via een omweg eindelijk aangekomen. De geld terug actie geldt niet meer, maar Lia heeft wel een heel pakket Bolletje-producten gekregen. ,,Nou het verhaal is dus toch nog geweldig geëindigd. We mogen Bolletje wel bedanken”, vindt Lia.

11 maart