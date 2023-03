Boekenwurmen opgelet: 7 x boekenwinkels in Eindhoven

Boekhandel Van Piere

Bij Van Piere aan de Nieuwe Emmasingel vind je boeken in elk genre: van klassiekers zoals Alice in Wonderland tot de allernieuwste romans. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Daarnaast organiseert Van Piere geregeld evenementen, zoals een boekpresentatie of lezing. Tip: als je er toch bent, doe dan meteen een bakkie bij koffiebar Coffeelovers. Hier drink je koffie tussen de boeken.

Motta Art Books

Boekhandel Motta bestaat al sinds 1991. Hier struin je tussen boeken over bijvoorbeeld moderne kunst, architectuur, design, fotografie en mode. Er zijn zelfs kunstboeken voor kinderen. Loop naar binnen en laat je verrassen. Deze boekenwinkel op de Grote Berg is een van de favoriete hotspots van local en kunstenaar Erwin.

Boekhandel Van Grinsven

Al sinds 1939 is Van Grinsven een plek waar je terechtkunt voor onder meer boeken en kantoorartikelen. In de winkel aan de Korianderstraat vind je vaak nieuwe, populaire boektitels. Ook haal je er wenskaarten en schrijfwaren. Naast het filiaal in Eindhoven is er een vestiging in Geldrop.

De Boekenberg

De Boekenberg is naar eigen zeggen een van de grootste kinderboekwinkels van Nederland. Stoffen boekjes, babyboeken, peuter- en kleuterboeken, prentenboeken, voorleesboeken, leesboeken, sprookjesboeken of informatieve boeken: hier vind je het allemaal. De boeken zijn ingedeeld op leeftijd. Dat maakt het makkelijker om het juiste kinderboek te vinden.

Eppo Stripspeciaalzaak

Ben je gek op strips? Stap dan eens binnen bij Eppo Stripspeciaalzaak op de Kleine Berg. Bij deze winkel scoor je stripboeken in alle denkbare genres. Van Suske en Wiske tot Manga: voor ieder wat wils.

Books 4 Life

Bij Books 4 Life krijgen boeken een tweede leven. In deze winkel in hartje Eindhoven shop je namelijk tweedehandsboeken. Vrijwilligers runnen de boekhandel en de opbrengst gaat naar goede doelen, zoals Oxfam Novib en Amnesty International. Of je nu op zoek bent naar een dichtbundel, kinderboek, roman of fantasyboek; je hebt hier ruime keuze. De boeken zijn verkrijgbaar in verschillende talen: Nederlands, Duits, Frans, Spaans en Engels.

Boekhandel Spijkerman

Klein maar fijn, zo kun je deze boekenwinkel in De Bergen omschrijven. Toch is de boekhandel van Stein Spijkerman een prima plek om rond te snuffelen. Van filosofieboeken tot poëzie en van Engelstalige romans tot de nieuwste titels van Nederlandse bodem: ze hebben het hier.

