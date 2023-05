Boer Hans mengt klei door de droge zandgrond op zijn akkers: ‘Dit móet gewoon werken’

PSG heeft Sangaré op de radar: PSV houdt vast aan prijs van tientallen miljoenen

Ibrahim Sangaré heeft zich bij het Franse Paris Saint-Germain op de radar gespeeld, zo bevestigen bronnen in de omgeving van de speler. De middenvelder van PSV wil komende zomer een vervolgstap in zijn carrière maken en de Eindhovenaren kunnen voor hem een bedrag van 37 miljoen euro vragen, zo is contractueel bepaald. Of PSV die geldsom ook daadwerkelijk krijgt, is nog afwachten.