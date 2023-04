Boer, wetenschapper en bestuurder over glyfosaat: ‘Te veel zwart-wit discussie over gele velden’

Canadese Veteraan Roly Armitage (98) zoekt de Eindhoven­se Jan, die hij in 1944 redde van de kou

EINDHOVEN - Hij was 6 jaar oud en heette Jan – veel meer weet de Canadese veteraan Roly Armitage (98) niet over het ventje dat hij eind 1944 in Eindhoven redde van de kou. Desondanks hoopt hij nu, bijna 80 jaar later, nog in contact te komen, als Jan nog leeft.