Bomvolle kerk met Polen die hun paasmandjes laten zegenen

PSV oriënteert zich op Branco van den Boomen en spreekt met zijn agenten

PSV is al druk bezig om voor komende zomer de bezetting voor het middenveld op orde te krijgen en informeert momenteel naar meerdere spelers. Een van de potentiële aanwinsten is Branco van den Boomen, die momenteel furore maakt bij Toulouse FC en na dit seizoen transfervrij is. Van den Boomen liet zich deze week nog ontvallen graag nog eens in Eindhoven te willen spelen, maar of dat vanaf komende zomer gebeurt is nog hoogst onzeker.