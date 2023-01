Bootcampen voor een beter klimaat

EINDHOVEN - ,,Niemand heeft het er graag over, maar het is overduidelijk dat er iets gedaan moet worden aan het klimaat.” Voor Martijn Imhoff een reden om donderdag de bootcamp Beuken voor Bomen in het Microlab op Strijp-S te organiseren.

Imhoff doet dat samen met Lotte Vogels van Microlab en bootcamp trainer Kim van den Broek van The Gym By Kim. ,,Het is een mooie manier om de goede voornemens te combineren met het klimaat. We hebben inmiddels tien groepen van bedrijven die meedoen, maar mensen kunnen zich natuurlijk ook individueel inschrijven.” Dat kan via de Steunactie-pagina Beuken voor Bomen.

Iedereen kan op eigen niveau deelnemen door twintig oefeningen twintig, zestig of honderd keer te doen. Dan hebben we het over oefeningen als touwtje springen, lunges, squats, burpees, sit-ups en mountain climbers die worden afgewisseld met verrassingsoefeningen. ,,Die kan ik nog niet verklappen, maar het zijn echt killer-oefeningen”, vindt Imhoff.

De bootcamp is tussen 17.30 en 20.30 uur op de zesde verdieping van Microlab. Al het geld dat opgehaald wordt gaat naar Trees for All. Dit goed doel plant bossen in binnen- en buitenland voor een beter klimaat.