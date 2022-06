Botbreuken en vallende winkelkarren: ongelukken in WoensXL Eindhoven door struikelstoepen en -stenen

EINDHOVEN - Mensen breken bijna hun nek over de stoeprand en winkelwagentjes kantelen omdat de wieltjes vastlopen in de kapotte bestrating. Ondernemers in winkelcentrum WoensXL in Eindhoven willen dat de gemeente in actie komt om het parkeerterrein ter hoogte van Albert Heijn XL veiliger te maken.