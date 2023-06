Botsing tussen drie auto’s in Helmond, één voertuig slaat over de kop

indebuurt.nl Mysterie: waarom heeft Eindhoven geen stadsgrach­ten meer?

In Brabantse steden als Breda en Den Bosch kan het: een rondvaart over de oude stadsgrachten en singels. Een populaire bezigheid, zeker bij warm weer! Eindhoven had vroeger ook stadsgrachten, om het bescheiden stadje te beschermen tegen invallen. Waar vond je ze en waar zijn ze gebleven?