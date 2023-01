Bouw van twee woningen tast Dommeldal niet aan, vindt de gemeente Nuenen

KORT NIEUWS Woning Hollandhof Helmond vier maanden op slot na vondst 15.700 pillen en hennep

HELMOND - Een woning aan de Hollandhof in Helmond gaat vier maanden op slot na een drugsvondst. In oktober vond de politie in het pand 5.545 tabletten amfetamine, 10.144 tabletten amfetamine met MDMA/xtc en 652,1 gram hennep.

16:41