Bouwvakker gewond aan benen bij bedrijfsongeluk Bunkertoren in Eindhoven

Gillende meisjes die hun idool achterna renden, dat wilde Erik Mesie ook wel

EINDHOVEN - In Eindhoven had Erik Mesie zijn eerste rock-'n-roll ervaring. Gillende meisjes die zanger Dave Berry achterna renden. Dat maakte indruk. Als frontman van Toontje Lager groeide hij zelf uit tot idool. Met die groep speelt hij zondag op Grote Beek Pop in Eindhoven.

5 augustus