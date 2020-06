Boze Jos bezoekt kantoor Belvilla in Eindhoven én eist zijn geld terug: ‘Belvilla? Bureaucratenmaffia’

Nadat hij twee keer twee uur telefonisch in de wacht staat, is de maat vol voor Eindhovenaar Jos Verhoeven. Hij besluit het kantoor van vakantieverhuursite Belvilla aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven te bezoeken en zijn 650 aanbetaalde euro’s terug te eisen. ,,De kans dat een kalkoen de kerst haalt, is groter dan dat Belvilla betaalt. Het is een boevenbende”, foetert de gedupeerde klant. Met een mapje papieren in de hand nadert hij de entree.