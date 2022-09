Blijvend eerbetoon voor Nederlands eerste tieneridool Anneke Grönloh: ‘Fijn dat ze niet wordt vergeten’

EINDHOVEN - Anneke Grönloh was de eerste artiest die Joop van den Ende begin jaren 60 boekte als beginnend theaterproducent. ,,In het sombere Nederland van toen bracht zij de kleuren en warmte van Indië”, zei hij over de zangeres die opgroeide Eindhoven.

Anneke Grönloh was het eerste Nederlandse tieneridool, dankzij succeshits als Brandend zand, Paradiso, Soerabaja en Cimeroni. In haar jeugd woonde ze in de Eindhovense wijk Tongelre.

Afgelopen juni zou de in 2018 overleden zangeres 80 jaar zijn geworden. Voor Bart Peeters, die bijna 30 jaar zowel privé als zakelijk haar rechterhand was, aanleiding de zangeres blijvend te eren met een bronzen buste. Het beeldje van kunstenares Lia Krol werd vrijdagmiddag gepresenteerd in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

‘Het is zó Anneke’

Dat de zangeres een vaste plek heeft gekregen tussen grote acteurs als Ko van Dijk, Willem Nijholt en Paul Steenbergen mag uitzonderlijk worden genoemd. ,,Anneke had zelf ook een bijzondere band met de Koninklijke Schouwburg”, aldus Bart Peeters. ,,In Den Haag heeft ze al haar jubileumfeesten gevierd, omringd door de vele artiesten met wie ze altijd bevriend is gebleven. Bovendien is Den Haag de meest Indische stad van Nederland.”

Volledig scherm Willeke Alberti (links) met haar hond en oud-collega Ria Valk in de foyer van de schouwburg. © Daniella van Bergen

Joop van den Ende kon niet bij het feestje zijn, maar sprak de aanwezigen toe met een persoonlijke videoboodschap. ,,Ik heb het beeldje op de foto gezien”, zei hij. ,,Het is zó Anneke. Zó mooi als ze was.”

‘Fijn dat ze niet wordt vergeten’

Dat Grönloh een geliefde collega was, bleek wel uit de artiesten die op deze nazomerse vrijdagmiddag de moeite hadden genomen naar Den Haag af te reizen. Onder hen Willeke Alberti, Ronnie Tober, Ria Valk (geboren in Eindhoven) en Wieteke van Dort. ,,Het is fijn dat Anneke Grönloh niet wordt vergeten”, zei Willeke Alberti. ,,Grote artiesten verdienen het om in de aandacht te blijven.”

Iedereen kende haar van Brandend zand, maar Grönloh had veel meer in haar mars, stelde oud-Veronica-dj Tineke de Nooij, die het beeldje mocht onthullen. ,,Toen ik bij de radio begon, was Anneke de absolute ster van Nederland. Met de opkomst van The Beatles en Rolling Stones raakte ze wat op de achtergrond. Jammer, want ze was bijvoorbeeld ook een fantastisch jazzzangeres.”