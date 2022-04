‘Lekkur’ en actueel frustratietheater van Wildpark: genoeg om je kwaad over te maken nu

EINDHOVEN - Volle bak in Pand P bij de première van ‘Wij vinden dat het tijd wordt voor iets liefs’ van de Eindhovense jeugdtheaterclub Wildpark. Vier jonge acteurs die hun frustraties de zaal in slingeren. Vandaag nog twee keer te zien.

En plop, ineens is dat beeld er weer: tussen letterlijk honderdduizenden mensen loopt een ober geheel in stijl met pinguïnjas en een gestreken hagelwitte doek over zijn arm, op zoek naar degene tussen al die mensen die dit besteld heeft dat op het dienblad staat: een kernraket.

,,Heeft u dit besteld?” Nee, niemand van de demonstranten had dat besteld, maar toch zouden ze komen. En, nee de jongeren die veertig jaar later op het podium in Pand-P staan, zij hebben dat klimaatgedoe niet besteld, niet die woningnood en ook niet die oorlog die niet ver hier vandaan al zijn lelijke kanten laat zien. Niet besteld, maar je zit er wel mee. ,,Ben je net uit een lockdown, moet je ruimte in je bed maken voor een vluchteling”.

Bak energie

Jeugdtheater Wildpark pakt uit nu het weer kan. De zaal zit vol en dat levert een bak energie op. De vier jonge acteurs geven vol gas in hun uitgestrooide kledingmagazijn. De klerenzooi geeft een kleurig beeld en is tegelijkertijd symbolisch voor onze overvloed aan kopen, kopen en bedolven raken onder dat wat we weggooien.

De protestborden gaan omhoog en het matras van de therapeut gaat het hele podium over. Hoezo moeten wij de problemen oplossen die jullie veroorzaakt hebben. Ze zijn boos en hebben geen zin de rekening te betalen.

In een hoog tempo wisselen de scènes elkaar af in de voorstelling ‘Wij vinden dat het tijd wordt voor iets liefs’, onder krachtige beats die ter plaatse worden gemaakt.

Regisseur Lenneke Maas maakt er een vibrerend geheel van in een felle explosie van actuele frustraties. De jeugd en toekomst: genoeg om je kwaad over te maken. En wat is het theater dan een schitterende plek om daar lucht aan te geven. Heel lekkur.

Gezien de première in Pand P op zaterdag 9 april. Nog te zien zondag 10 april om 15 en 20 uur op dezelfde locatie aan de Leenderweg 65 in Eindhoven.