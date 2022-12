Bunkertoren, Trudo Toren en meer bekende Eindhovense gebouwen in stemmig zwart-wit

Eindhoven­se oplichter (40) belooft vrouwen modellen­car­riè­re, officier eist werkstraf

EINDHOVEN - Een man spiegelde vrouwen voor dat ze via hem topmodel konden worden. Nadat hij eenmaal op televisie was, in het programma Opgelicht, begon het hem te dagen. ,,Het is niet goed wat ik heb gedaan.”

16 december