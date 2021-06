Echtpaar krijgt al bijna 20 jaar ’onduidelijke’ aanslagen; Belastingdienst moet reconstructie maken om uit te zoeken waarom

Bouwplan­nen voor 1000 woningen in Stationsge­bied Eindhoven hebben geen nadelige gevolgen voor omgeving, zegt wethouder

29 mei EINDHOVEN - De bouw van meer dan 1000 woningen en vele vierkante meters kantoren in het stationsgebied in Eindhoven levert nauwelijks problemen op voor de omgeving. Dat schrijft wethouder Yasin Torunoglu in twee notities over verkeer, parkeren, milieueffecten en de herinrichting van de Stationsweg.