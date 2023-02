Zusje Miep is een sterretje in het boek ‘Ken je Piep?’

WAALRE - Steffie Kennis verloor haar dochtertje Miep zes jaar geleden, toen die nog maar een jaar oud was. Ze schrijft erover in haar binnenkort te verschijnen boek Ken je Piep?

,,Mijn vrouw Inge belde dat ik met spoed naar Leiden moest komen, onze dochter Miep lag daar in het ziekenhuis. Inge vertelde niet wat er aan de hand was, ze zei ‘ Kom nu maar gauw.’ Alleen in de auto met de onzekerheid en de vraag: hoe zal ik haar aantreffen.” Steffie Kennis vindt dat het ergste moment van de drie maanden dat Miep ziek is geweest. Haar toen net één jaar oude dochtertje is zes jaar geleden aan een hartkwaal overleden. Steffie woont met haar vrouw Inge en hun kinderen Jens (10), Aaf(4) en Leen (1) in Waalre.

Kerngezonde baby

Miep was bij de geboorte een kerngezonde baby, haar mama’s en broertje Jens noemden haar ‘Piep’. ,,Toen ze tien maanden was logeerde ze bij opa en oma. Daar werd ze onwel en in het ziekenhuis in Veldhoven bleek er iets niet goed te zijn met haar hartje. Na een aantal dagen is Miep naar Leiden gebracht, daar werd ze verzorgd en mocht na vijf weken weer naar huis. Daar heeft zij gelukkig met ons haar eerste verjaardag nog gevierd. Maar drie weken later lag ze weer in het Leidse ziekenhuis, daar is ze later toch nog redelijk onverwachts overleden,” zo legt Steffie in het kort het ziektebeeld van dochtertje Miep uit.

Broertje Jens van drie en later zusje Aaf, vonden het fijn dat hun mama’s weer samen thuis waren. ,,Tijdens de ziekte van Miep waren wij om en om in Leiden of thuis bij Jens”, vertelt Steffie. ,,Wij hebben het nog dagelijks met elkaar over Miep, vooral Jens zegt nog steeds dat hij zijn zusje mist, hij heeft haar gekend. Wij horen dit aan en vertellen dan een verhaaltje waarin Miep het sterretje is.”

Gemis van hun zusje

Steffie is hierover na gaan denken. ,,Het ontstaan van het boek staat los van die gesprekken, het idee was er al maar lag nog op de plank. De manier hoe Aaf en Jens over het gemis van hun zusje praten heeft er mede voor gezorgd dat ik heb doorgezet.”

In het boek is Miep een sterretje en wordt zij ‘Piep’ genoemd, broertje Jens is een kevertje en zusje Aaf een aapje; zij gaan op zoek naar het sterretje Piep. Als zij haar vinden is het een hereniging voor Jens en een kennismaking voor Aaf, die haar zusje niet gekend heeft. Het verhaal over de zoektocht naar Miep kan straks worden voorgelezen door onze Jens aan Aaf en Leen zodat zij Miep ook leren kennen als onze mooiste ster.”

Quote Je kunt ook gewoon zorgeloos genieten van de mooie tekeningen en de zoektocht van Aap en Kevertje

Steffie vindt dat het boek eigenlijk past voor iedereen die iemand mist. ,,Of het nu een broer, zus, opa, oma, ouder of vriend is, het gemis is er altijd. Dat had ik eigenlijk zo nog niet gezien. Maar het is een gewoon lief verhaal, je kunt er de betekenis in vinden die je wil. Maar je kunt ook gewoon zorgeloos genieten van de mooie tekeningen en de zoektocht van Aap en Kevertje.”

Het was voor Steffie niet gemakkelijk om het boek af te werken. ,,Het geregel met de uitgever en de vraag: Zou ik het wel doen?, hielden me tegen, maar door de stimulans die ik kreeg van Inge en van de tekenares van de mooie prenten in het boek ben ik toch aan de slag gegaan. Gelukkig wel, want ‘Ken je Piep?’ is een prachtig kinderboek geworden.”

Vrijdag 17 februari komt ‘ Ken je Piep’ uit bij uitgeverij Boekscout.