Brabantia stak PSV regelmatig naar de troon als beste van Strijp

Eindhoven­se school speciaal voor Oekraïense kinderen: 'Leerlingen willen alles weten van Nederland’

EINDHOVEN - In een prettige en zelfs vrolijke chaos hebben ruim honderd Oekraïense kinderen uit Eindhoven de eerste week op hun eigen school beleefd. Ze proberen op school de vreselijke gebeurtenissen in hun thuisland te vergeten. Ze willen alles van Nederland weten en verwonderen zich over het prachtige schoolgebouw.

8 april