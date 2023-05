Brabantse golfers slaan zich in de kijker op KLM Open: ‘Een mooi einde van een mooie week’

PSV wil Sambo terughalen én langer aan zich binden

PSV is in gesprek met het management van Shurandy Sambo over een langer verblijf en een nieuw contract. Eerder al werd bekend dat de rechtsback terugkeert naar Eindhoven, waar hij in juli aan het nieuwe seizoen begint. Voor hem volgt sowieso nog een mooi slot met Sparta, dat zich geplaatst heeft voor de play-offs. Mogelijk start Sambo iets later dan zijn collega's, als hij met Jong Oranje deelneemt aan het EK.