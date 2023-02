Branco van den Boomen staat in hetzelfde rijtje als Messi en Neymar en imponeert ook op het hoogste niveau in Frankrijk

Met videoBranco van den Boomen (27) blijft vriend en vijand verbazen. De middenvelder uit Veldhoven scoorde zaterdagavond voor Toulouse tegen het sterrenensemble van PSG en is dit seizoen meer dan eens uitblinker bij zijn club. Er zullen genoeg clubs in de rij staan, zeker ook omdat zijn contract deze zomer afloopt.

Het is en blijft een wonderlijk verhaal. In Nederland niet geslaagd op het hoogste niveau, maar via omwegen weet de ex-speler van onder meer FC Eindhoven en Willem II zijn naam nu toch te vestigen. Vorig seizoen imponeerde Van den Boomen al op het tweede niveau in Frankrijk. Met twaalf doelpunten en 21 assists was de middenvelder van ongekende waarde in het promotiesucces van Toulouse.

Nog geen moment spijt

De grote vraag na die promotie: zou Van den Boomen het ook op het hoogste niveau kunnen? Het korte antwoord na grofweg een half seizoen in de Ligue 1 is ‘ja’, zonder enige twijfel. Hoewel er hier en daar wat interesse was voor de Veldhovenaar, besloot hij deze zomer toch in Zuid-Frankrijk te blijven en daar zal Van den Boomen nog geen moment spijt van hebben gehad.

Toulouse, dat voorafgaand aan dit seizoen de gedoodverfde degradant was, kent namelijk een uitstekend seizoen en staat twaalfde in de Franse eredivisie. En dat is zeker ook te danken aan het opnieuw uitstekende spel van Van den Boomen. De boomlange middenvelder is op dezelfde voet doorgegaan als in de Franse Keuken Kampioen Divisie: dirigeren op het middenveld en belangrijk zijn met goals en assists. Meermaals stond de Veldhovenaar ook nog eens in het team van de week in Frankrijk.

Volledig scherm Van den Boomen in duel met Messi. © REUTERS

Zijn goal zaterdagavond tegen PSG (2-1 verlies voor Toulouse) -een slim genomen vrije trap- betekende alweer zijn vijfde goal dit seizoen. Tel daar zijn zeven assists bij op en Van den Boomen is betrokken bij één-derde van alle goals van Toulouse. Qua assists staat Van den Boomen ook nog eens in de top drie van de Ligue 1: alleen Lionel Messi en Neymar verzorgden meer assists (allebei tien stuks).

Waar ligt het plafond?

Met zijn 27 jaar kan Van den Boomen sowieso nog een aantal jaar mee. Het lijkt er nu toch steeds sterker op dat de Veldhovenaar Toulouse na dit seizoen achter zich gaat laten. Pikant detail: het contract van Van den Boomen loopt in deze zomer af, waardoor hij gratis op te pikken is door andere clubs. Duidelijk was dat het Turkse Galatasaray deze winter al geïnteresseerd was.

Misschien is een terugkeer voor naar Veldhoven voor Van den Boomen ook wel een optie, om dichterbij huis te spelen. Maar het kan ook goed zijn dat hij in een andere grote competitie zijn eigen voetbalverhaal verder wil schrijven. De komende maanden zal er meer duidelijk worden, tot die tijd zal de Veldhovenaar ‘gewoon’ door gaan met waarmee hij bezig is: lekker voetballen.

