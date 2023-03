Brand bij afvalverwerker Renewi in Acht

indebuurt.nl Mario time! Er komt een gamefesti­val in Eindhoven: dit wil je erover weten

Mario Kart, Minecraft en Tekken: zomaar wat namen van classic computerspellen. Versla jij iedereen tijdens een potje gamen? Dan kun je op 22 april helemaal losgaan, want die dag is het allereerste Eindhoven Game Festival in Dynamo.