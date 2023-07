Brand bij bedrijvenpand in Helmond door technisch mankement, brand onder controle

met videoHELMOND - De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brandmelding bij een pand aan de Schootense Dreef in Helmond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch mankement in een van de apparaten in het gebouw. Uit voorzorg werd er een watertransport systeem en een extra blusvoertuig ingezet.