Brand in huis Willemprinzenstraat gedoofd, huis geventileerd

Toon Jansen verijdelt ‘couppoging’ en is weer de baas van eigen bedrijf: ‘Dolk in de rug’

EINDHOVEN - Oprichter Toon Jansen van recyclingbedrijf A. Jansen bv in Son heeft de regie in zijn eigen bedrijf weer opgeëist na een vermeende ‘couppoging’. De 74-jarige ondernemer denkt dat onder druk van de bank is geprobeerd om hem aan de kant te schuiven.