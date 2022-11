Brand op eerste verdieping van woning in Eindhoven, geen gewonden

Update + VideoEINDHOVEN - In twee huurappartementen aan de Lijmbeekstraat in Eindhoven is woensdagochtend brand uitgebroken. Twee bewoners konden zelf uit hun brandende appartement komen. Niemand raakte gewond.

De brandweer vertrok rond 11.25 uur naar de brand in Eindhoven. De brand brak uit in een kamer op de eerste verdieping die wordt verhuurd. Het ging om een klein vuur, maar volgens de brandweer wel met veel rookontwikkeling. Eén raam op de eerste verdieping werd door brandweerlieden kapotgeslagen om het vuur beter te kunnen blussen. Rond 11.50 uur was de brand onder controle.

Door de brandweer wordt onderzocht of een elektrisch kacheltje de aanstichter is van de brand, meldt de officier van dienst. Ook is het pand door brandweerlieden volledig doorzocht. In de kamer waar het vuur ontstond is de schade groot. Ook het appartement erboven heeft rookschade, omdat de rook reikte tot de tweede verdieping.

Buren huis uit

De bewoners van het huis naast de getroffen woning moesten ook hun huis uit. Brandweerlieden controleren daar of er schadelijke koolmonoxide in de woning is blijven hangen.

