Brandende kaars op buitentafel veroorzaakt brand in chalet Mierlo, vakantiehuis zwaar beschadigd

met videoMIERLO - Een chalet op vakantiepark Het Wolfsven in Mierlo is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Een vakantieganger had op het terras aan de voorkant een kaars op tafel laten branden. Door de hitte stond niet veel later de tafel in brand. Het vuur sloeg over op het chalet.