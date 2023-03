Brandweer rukt uit voor ‘rokend’ gemeentehuis in Best, blijkt loos alarm

Column Ouderwets bellen? Dat willen, durven en kunnen we niet meer

Laatst toen de kinderen bij opa en oma logeerden en ik telefonisch nog even welterusten wilde zeggen, realiseerde ik me dat kinderen dat tegenwoordig helemaal niet meer kunnen. Bellen bedoel ik. Aan tafel, in de auto of naast me op de bank lullen ze de oren van mijn hoofd, maar als er een telefoon tussen zit, komt er niets anders uit dan ja, nee en friet (dat laatste als antwoord op de vraag wat ze gegeten hebben).