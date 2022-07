Breakdancetop vecht het in groots spektakel uit in Muziekgebouw

Hou het in de familie: VDL neemt ook GL Plastics over van Gerard van der Leegte (73)

EINDHOVEN - Vader Wim van der Leegte nam van broer Gerard in 2015 al diens bedrijf GL Precision over. Zoon Willem ontfermt zich nu over het andere bedrijf van zijn oom: ook GL Plastics komt in handen van VDL.

13 juli