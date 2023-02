Brieven | Beter wasknijper mee naar platteland Deurne | Demonstratierecht onder druk door optreden overheid op A12

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 7 februari in de krant verschenen.

Beter wasknijper mee naar platteland Deurne

Kees Witteveen, Benny Munsters en Mario Berkers nodigen columniste Linda Akkermans uit voor een bezoek op het platteland van Deurne (ED 4-2). Ik zou haar dan willen adviseren een wasknijper mee te nemen. Op ‘dat platteland’ in Deurne ruikt het niet zelden bepaald niet fris. Voorts moet mij van het hart dat het opiniestuk van de auteurs (twee zijn agrarische ondernemers) vooral een grijsgedraaide plaat is. Niet ingaan op de kern van haar column (dierenwelzijn), het wegpesten van een beroepsgroep (boeren) en honger in de wereld en stijgende voedselprijzen. Verfrissend nieuwe inzichten!

Wim Baltussen, Eindhoven

Buslijn opdoeken mag niet zonder alternatief

Eind 2022 (november) hebben OV-bedrijven en de overheid een overeenkomst getekend om het openbaar vervoer uiterlijk in 2040 volledig toegankelijk te maken. Het verbaast mij dan ook ten zeerste dat onze lokale vervoerder eenzijdig heeft besloten dat onrendabele lijnen (waaronder lijn 318) op te doeken (ED 4-2). Dat kan een vervoerder niet eens, zonder een acceptabel alternatief aan te bieden (lijn 317 die via de andere kant van het dorp loopt valt daar niet onder) en moet dus de lijn open houden om de toegankelijkheid te waarborgen.

Patrick Hogers, Dommelen

Waarschuwing niet in de wind slaan

In het artikel over de watersnoodramp van 1953 lezen we hoe de bevlogen zeer deskundige ingenieur Johan van Veen vele jaren voordat het onheil plaatsvond hier al voor waarschuwde en zelfs een plan ontwierp hoe dat te voorkomen (ED 6-2). Hij vond onvoldoende gehoor bij toenmalige beleidsmakers. Treffend is de overeenkomst die spreekt uit het interview op dezelfde dag met Cyrille Fijnaut waar het gaat over de bestrijding van zware criminaliteit. Ook hier waarschuwt een zeer deskundig persoon op basis van zijn gedegen kennis en ruime praktijkervaring al jaren voor de gevolgen van onvoldoende overheidsingrijpen. Te hopen was dat zij die daarover gaan lering hadden getrokken uit ‘1953' en alles op alles hadden gezet om zo te voorkomen dat zich een nieuwe catastrofe, weliswaar van een heel andere aard, zou aftekenen. Helaas echter blijkt onze samenleving bijzonder hardleers en zien we nu dagelijks de gevolgen van deze nalatigheden.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Niet telefoon inleveren; sociale media blokkeren

Zowel mijn broer als ik zijn werkzaam in het onderwijs en ervaren dagelijks de ‘mobiele telefoonterreur’ tijdens de lessen. Laten wij voorop stellen dat de mobiele telefoon erg belangrijk kan zijn. In deze tijd, waarbij beide ouders vaak werken, is het een pre dat kinderen in geval van nood direct bereikbaar zijn. Dat is het probleem niet! De grootste ergernis is sociale media, dat zouden ze tegen moeten gaan. Dus geen mobiele telefoons inleveren, maar zorgen dat de social media de school niet kan bereiken. Dus die diensten tijdens lesuren laten blokkeren en daar zijn mogelijkheden voor.

Francisca Maasen, Cranendonk

CDA heeft problemen ook zelf veroorzaakt

CDA-fractieleider Pieter Heerma legt uit wat er volgens hem de afgelopen 20 jaar in ons land niet goed is gegaan (ED 2-2). In plaats van de hand in eigen boezem te steken, probeert hij de schuld daarvan bij het Paarse kabinet van 2012 te leggen. Hij vergeet gemakshalve te vermelden dat het CDA in alle andere kabinetten vanaf 2002 heeft gezeten. Hij vergeet bijvoorbeeld ook te vermelden dat zijn partijgenoot Bleeker, staatssecretaris van Landbouw en innovaties gedurende 2010 tot 2012, mede verantwoordelijk is voor de huidige stikstofcrisis in de landbouw. Als Heerma echt de ‘kloof tussen winnaars en verliezers’ wil verkleinen, daag ik hem uit om vóór 15 maart in de Tweede Kamer daarover voorstellen in te dienen. Dan begin ik hem pas te geloven, anders is het weer de gebruikelijke verkiezingsretoriek.

Henk van de Kerkhof, Helmond

Demonstratierecht onder druk door optreden

Sinds de protesten tegen de oorlog in Vietnam -“Johnson Molenaar”- is het uiten van woede over wantoestanden in de wereld onderdeel van het betonen van een geëngageerd burgerschap. Dit is eveneens van toepassing op de protesten van Extinction Rebellion vorige week op de A12 tegen het verslechterende klimaat. Dat Den Haag een dergelijke demonstratie als een strafbaar feit kwalificeert is ongerijmd. Wanneer hier iemand een strafbaar feit pleegt dan is het de overheid zelf. Door een dergelijk overheidsoptreden komt het demonstratierecht onder druk te staan. Je hoeft er dan ook niet van versteld te staan, dat het College voor de Rechten van de Mens de aanhouding van de acht klimaat-activisten hekelt. Vanuit de optiek van een dienend gezag dient de overheid juist demonstraties te vergemakkelijken in plaats van die met repressieve middelen de kop in te drukken.

Antoine Theijs, Waalre