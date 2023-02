Brieven | Golfbaan verkopen voor helft van wat het kostte | Recht op goedgeefsheid Syrië bestaat niet

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 10 februari in de krant verschenen.

Golfbaan verkopen voor helft van wat het kostte

Geef de golfbaan Stippelberg in Bakel terug aan het volk, was de boodschap van een briefschrijver (Brieven 9-2). Gelijk heeft hij dat de gemeente niet hoeft te bloeden. Maar het volk was geen eigenaar van de gronden waar nu de golfbaan op ligt. Dat waren de boeren en medeburgers die hun land graag hebben afgestaan tegen een stevige vergoeding en goede voorwaarden. Het golfbaanverhaal blijft echter wel de gemeente achtervolgen. Om het terugkerende verhaal van rentelasten en blijvende openstaande schuld te beëindigen moet er serieus worden gekeken naar mogelijke beëindiging van dat verhaal. De golfbaan verkopen voor ca de helft van wat het gekost heeft en de rest afschrijven. Verlies nemen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar om het gebied “aan het volk” terug te geven is geen echte oplossing voor de Eendracht. Hoe krijg je dan je 13 miljoen terug, die wel van het volk is? Tiny Houses plaatsen op de 9 holes baan zou een stukje in de goede richting kunnen zijn. De baan heeft dan minder kosten en uitzicht op een einde van het debacle verhaal. Maar niemand komt met een werkbaar financieel plan dat tot een bevredigend resultaat kan leiden. Vergeet niet het belang van de afgraver in het geheel. Dat familiebedrijf pompt het hele jaar door de euro’s onder het water vandaan. De 13 miljoen kan door dat bedrijf binnen enkele seconden worden overgeboekt en dan is het hele verhaal ineens uit de wereld.

Joost van Hassel, Helmond

Gemeente ook gebonden aan bestemmingsplan

Heeft Ward Deckers de wet op bestemmingsplannen wel goed doorgenomen (Opinie 9-2)? Uit het idee dat hij beschrijft maak ik op dat de gemeente zomaar iets zou kunnen aankopen met gemeenschapsgeld en dan is het bestemmingsplan meteen aangepast. Maar ook een overheid moet zich aan het bestemmingsplan houden. De gemeente en provincie zouden beter voorwaarden van toezicht in de vergunning van ieder vakantiepark kunnen opnemen, dan zijn er al veel problemen opgelost.

Paul Brom, Riethoven

Boeren zijn zelf vaak polariserend bezig

Drie agrariërs uit Deurne reageren op een column van Linda Akkermans (Opinie 4-2). Ook ik heb haar stuk gelezen maar niet dat zij agrarische ondernemers gewetenloze en hersenloze sukkels vindt. Maar goed. Wie de schoen past trekke hem aan. Aan de heren heb ik enkele vragen. Wie zijn de pestkoppen die met een confronterende communicatiestijl veel aandacht krijgen? Zijn dat de wetenschappers, de mensen die opkomen voor het klimaat, natuur, milieu, dierenwelzijn en de gezondheid van mensen nu, maar vooral ook voor onze kinderen en hun kinderen in de toekomst? Mensen die kritisch zijn? Ze vinden dat de column polariserend is. Wat vinden ze dan van het gedrag van hun collega agrariërs, wanneer zij de snelwegen blokkeren, afval dumpen langs de snelweg, het provinciehuis bestormen, politici in hun thuissituatie lastig vallen, provoceren, politieauto’s vernielen? En wat vinden de heren van hun eigen stukje in de krant, wat mijn inziens juist polariserend is? De boer van 50 jaar geleden is verleden tijd. Het wordt tijd dat het klimaat, het milieu, de natuur en de dieren gezien en gehoord worden in het belang van ons allemaal.

José van den Berkmortel, Deurne

Recht op goedgeefsheid Syrië bestaat niet

Volgens de column van Linda Akkermans hebben ‘we’ wat inzamelen betreft wat goed te maken met Syrië (ED 8-2). In 2013 werd immers slechts 5 miljoen binnengeharkt voor de slachtoffers van de burgeroorlog daar. Dit suggereert dat er een vorm van recht bestaat op de goedgeefsheid van de Nederlandse burgers (en omgekeerd dus een plicht). Zo’n recht is er natuurlijk niet. Daarnaast is een (binnenlandse) burgeroorlog van een andere orde dan de door haar opgesomde natuurrampen en oorlog; dat dit tot uitdrukking komt in de goedgeefsheid is niet vreemd. Bovendien is er de asielopvang van vele Syriërs. Een opvang die wordt bekostigd door de belastingbetaler.

Anton van den Brink, Eindhoven