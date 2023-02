Brieven | Inleveren die mobiel als je school binnen gaat | De beroepsgroep boeren wordt het land uit gepest

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 4 februari in de krant verschenen.

Inleveren die mobiel als je school binnen gaat

Het parlement, scholen en instanties bekommeren zich over de vraag of het nog wenselijk is dat scholieren in hun leslokaal hun mobiele telefoon ter beschikking hebben. Tijdens vergaderingen, opleidingen, crematies , optredens, noem maar op, word je verzocht om dat rotding uit te schakelen. Waarom moet het in het klaslokaal ingeschakeld zijn? Je komt op school om iets te leren. Inleveren dat rotding zodra je een stap over de drempel van de schooldeur zet.

Peter Snijders, Valkenswaard

Aandacht moet naar leraar uitgaan

Ondenkbaar dat telefoons in de klas zijn toegestaan. Je bent op school om te leren. De leraar probeert jou iets bij te brengen, daar moet je aandacht naar uitgaan. Weg die telefoon.

Jaap Kluit, Eindhoven

Philips kan terug bij de bron weer trots zijn

Om te bezuinigen verhuist Philips binnen Amsterdam van een dure kantoorkolos naar een goedkoper kantoorgebouw. Het zou veel beter zijn als Philips zou verhuizen naar een locatie dichter bij de echte productie. Luister dus niet naar die onnavolgbare consultants en analisten maar stel de onderneming centraal. Laat Philips een voorbeeld nemen aan de nieuwe Bunker Toren in “de lichtstad”. Een vervallen betonnen studentenmensa (opvolger van die aan de Parklaan) herrees als een kloeke woontoren en gaf de in ons land gebruikelijke armzalige hoogbouw het nakijken. Wanneer de Philips-top de moed heeft terug te keren naar de bron kan een nieuw concern ontstaan met een vernieuwde trots.

Maarten Rácz, Enschede

Een keer geen rare beslissingen van VAR

Grote kans dat de VAR zondag tegen Feyenoord een keer geen rare beslissingen neemt in het nadeel van PSV. Misschien zelfs in het voordeel van PSV, immers nu moet koploper Feyenoord bijgehaald worden. Arne Slot was er afgelopen week duidelijk over. Volgens Amsterdamse Regels.

Patrick van Heeswijk, Nuenen

Digitale onwetendheid ook in de wijk ervaren

Wat ben ik blij met de artikelen over deze digitale wereld voor ouderen! Ik ben werkzaam in de wijk als verpleegkundige en ook bij ons is de ervaring zo. De oudere generatie is veel te snel en te vroeg buiten de maatschappij geplaatst wat dit betreft! Zoveel onprettig gevoel als je totaal afhankelijk wordt voor vrijwel alles wat met betalen, aanmelden, aankopen , aanvragen etc te maken krijgt met ons veel te ingewikkelde digitale systeem. Na een onderzoek waar ik mezelf heb verdiept in diverse instanties bleek al snel dat ik zelf ook vast liep! Het zal niet terug te draaien zijn, maar de erkenning dat veel ouderen buiten het maatschappelijk ‘vrij functioneren’ geplaatst zijn voelt voor mij goed!

Els Willenborg, Waalre

De beroepsgroep boeren wordt land uit gepest

Een relatief kleine groep mensen met een confronterende communicatiestijl over boeren krijgt steeds meer aandacht. Dat heet met een duur woord polariseren.

Gewetenloze en Hersenloze sukkels! Ja, zo werden wij genoemd door columniste Linda Akkermans (ED 30-1). Blijkbaar vond zij het nodig om een grote groep mensen in onze samenleving te pesten. Wanneer we de verhalen lezen over mensen die vroeger op school werden gepest of buitengesloten gaan je nekharen overeind staan. Natuurlijk hebben diegenen die voorop liepen met pesten, nu allemaal spijt, want het ging achteraf nergens over. Er was een groepje populaire jongens en meisjes en daar wilde je bij horen ten kosten van alles!

Wat er vandaag de dag, in terugkerende mate, zo ook door Linda Akkermans wordt geschreven lijkt steeds meer op dat relatief kleine groepje pestkoppen. Doordat keer op keer bij nare berichtgeving over de gevolgen voor de natuur en klimaat, enkel boeren worden aangewezen.

Duidelijk wordt dat zij moeite heeft zich in te leven in de gevoelens van anderen, en zich totaal niet schuldige voelt over dit gedrag. Wij begrijpen dat het voor pesters soms moeilijk is om uit een negatieve rol te komen. Vooral doordat zij vaak niet goed weten hoe ze een positieve houding tegenover een andere kunnen aannemen. Hoe kunnen we daaraan werken?

Door te roepen ‘Weg met die Gewetenloze en hersenloze sukkels’ hoor je misschien wel tot een clubje… wij noemen het in en in triest wat er gebeurt. Een relatief kleine groep mensen met een confronterende communicatie stijl krijgt steeds meer aandacht. Zelfs deze krant geeft haar columniste een platform om moedwillig elkaar de tent uit te vechten, of met een duur woord te polariseren.

Wereldwijd sterven 11 mensen per minuut aan honger en ondervoeding, voedselprijzen blijven stijgen door onder andere een groeiende onzekerheid. Wij kunnen het ons, juist in deze tijd niet permitteren, om mensen op te zetten tegenover een specifiek beroep dat dagelijks de verantwoordelijkheid neemt om ons allemaal te voorzien van betaalbaar, veilig en gezond voedsel. Laten we later geen spijt krijgen dat we deze beroepsgroep, welke iedere dag met een tomeloze inzet, met oog voor dieren en gewassen, uiteindelijk ons land uit pesten!

In dat kader zouden we Linda Akkermans van harte uit willen nodigen op het platteland in Deurne om een van de mooie boerderijen te bezoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat ze dan direct al spijt heeft van haar uitlatingen. Laten we van de ontstane kampen één maken!

Kees Witteveen, Benny Munsters en Mario Berkers zijn agrarische ondernemers in Deurne