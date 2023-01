Brieven | Kinderen opvoeden met natuur, ook herten | Compensatie geluidshinder op kosten belastingbetaler

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 31 januari in de krant verschenen.

Kinderen opvoeden met natuur, ook herten

Geen hertenkampen meer (ED 26-1). Kinderen dienen opgevoed te worden met de natuur. Zo ook met dieren. Dit hoort bij hun ontwikkeling. Helaas vindt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Pieter Adema dat plotseling niet meer nodig. Straks moeten de dierentuinen ook nog verdwijnen. Ik vind het te gek voor woorden dat dit vertier voor kinderen en volwassen in een klap wordt verboden.

Ad thijssen, Eindhoven

Poetin moet zich hopelijk verantwoorden

De Russische ambassadeur in de VS noemde de westerse tanks voor Oekraïne een gevaarlijke escalatie, de heer Stoutjesdijk uit Eindhoven (Opinie 28-1) noemde het ‘koren op de molen van Poetin en consorten’. Die tanks zijn een reactie op het verwoesten van alles wat Oekraïne heeft opgebouwd, het annexeren, plunderen, verkrachten, vernietigen, folteren, deporteren en verdere misselijk makende misdaden van Russische bendes en criminelen. Dat is het Russisch antwoord op het mislukte plan om dit land in 10 dagen in te lijven en in augustus te annexeren. Om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt moet Zelenski de middelen krijgen om het Russisch tuig Oekraïne uit te slaan. Poetin is de nieuwe oorlogsmisdadiger, die zich hopelijk eens moet verantwoorden in het internationaal gerechtshof in Den Haag.

Bernard Janssen, Gemert

Masaal gebruik van elektrische huurfietsen

Helmond wil dat inwoners massaal gebruik gaan maken van elektrische huurfietsen en deelauto’s (ed.nl 27-1). Hier moet eigenlijk staan: GroenLinks-wethouder Arno Bonte wil dat inwoners massaal elektrische huurfietsen en deelauto’s gebruiken. Ik gun iedereen zijn of haar idealen maar om op deze manier Helmonders dit idee door de strot te duwen is bij voorbaat kansloos.

Henk van de Kerkhof, Helmond

Vroeger was het pre als je van borreltje hield

Columniste Anne-Marije Buckens (ED 28-1) vroeg aan een zaal met 150 werkzoekenden wie zijn of haar actuele méérwaarde voor een werkgever in één zin kon vertellen. Hierop reageerde niemand! “Als je wil dat er op je gejaagd wordt, dan moet je jezelf wel een beetje sappig presenteren,” vervolgde ze. Daar hadden wij in de jaren ’80 geen enkele moeite mee! Door aan te geven dat je wel van een borreltje hield - we hebben het over de reclamebranche - had je veruit de voorkeur boven een gelijkwaardige kandidaat die het liever nuchter hield… Dus wat je ‘sappig’ noemt. Tijden veranderen!

Maarten van Lankvelt, Veghel

Het gaat te vaak taalkundig mis in de krant

Bij het schrijven van artikelen gaat het te vaak taalkundig mis. Bijvoorbeeld vorige week, Romeinse politieagenten hadden een doktersverklaring ‘overlegd’; dat moet natuurlijk zijn ‘overgelegd’. In het artikel over het seksueel misbruik van heel jonge meisjes door een vrouw en een man (ED 25-1) wordt gesteld dat de man de 'genius’ is; hier werd natuurlijk ‘kwade genius’ bedoeld.

Rob Plesman, Best

Ook fietsers in knel door plan vakantiepark

Behalve dat de plannen op camping Grotelse Heide in Bakel een doodsteek voor de natuur zijn (Opinie 27-1), dreigt ook het fietsverkeer ten onder te gaan in het toenemend autoverkeer door de plannen. Het gebied leent zich uitstekend voor ecologisch verantwoord en gezond recreatief verkeer. Woensdagavond ondertekende de raad van Gemert-Bakel, minus VVD, een klimaatmanifest. Zonder blikken of blozen werd vervolgens de bouw van een groot en exclusief vakantiepark aan de gemeenteraad opgediend. De te verwachten verkeersellende, lees autoverkeer, werd voor lief genomen. Het verdienmodel boven een toekomstig bestendig klimaatbeleid. Een doodsteek? Dat nog net niet.

Dies van Soelen, Fietsersbond Brabant ZO, Gemert-Bakel

Zonnepanelen duurder, maar efficiënter

Een historische groei van het aantal zonnepanelen op daken en een prijsdaling (ED 28-1). In werkelijkheid zijn de huidige panelen nu zonder btw duurder dan vorig jaar met btw. Dat de terugverdientijd korter is heeft onder andere te maken met de hogere capaciteit van de panelen, het aantal zon/lichturen en de kostprijs van de energie.

Henny Brullemans, Lieshout

Goed dat huizenmarkt zich corrigeert

De huizenmarkt kampt met de enorm stijgende hypotheekrentes en dramatisch dalende huizenprijzen (ED 27-1). Maar wie in staat is wat meer naar de feiten te kijken en niet naar de waan van de dag, ziet dat de hypotheekrente een paar jaar laag is geweest en in de 40+ jaar ervoor alleen maar hoger was. Ook zien we dat de huizenprijzen in korte tijd waanzinnig zijn gestegen, als gevolg van de genoemde onrealistisch lage hypotheekrente. Nu de rente normaler wordt stoor ik me aan de op emotie gebaseerde uitspraken. De lage rente heeft de hoge huisprijzen veroorzaakt en dat corrigeert zich, dat lijkt me goed.

Frans van den Bersselaar, Geldrop

Landen kwetsbaar voor klimaatverandering

Nu de watersnoodramp weer wordt herdacht (ED 28-1) komen ook de te verwachten risico’s voor de toekomst ter sprake. Het is opeens niet meer zeker dat onze dijken en keringen wel hoog genoeg zijn voor de toekomst. De zeespiegel stijgt harder dan verwacht met misschien wel catastrofale gevolgen. Het deltaplan ruimtelijk adaptatie bevat landelijke en regionale aanpak van de verwachten risico’s, met miljarden investeringen. De gevolgen van dit klimaat worden wereldwijd veroorzaakt, dus lijkt het mij niet meer dan normaal dat die kosten ook wereldwijd gedragen worden. Bij de klimaat conferentie in Sharm-el-Sheikh van 2022 zijn er afspraken gemaakt voor een wereldwijd fonds voor landen die kwetsbaar zijn geworden als gevolg van de veranderingen in het klimaat. Dat onze leiders hebben afgesproken om geld te storten is goed maar dan ook de vruchten er van plukken.

Pierre Verhees, Meijel

Compensatie geluidshinder op kosten belastingbetaler

Vliegveld, gemeenten, de provincie en twee ministeries gaan meebetalen aan de opkoop van woningen die geluidshinder ondervinden van Eindhoven Airport (ED 25-1).

De overheid gaat dus meebetalen aan compensatie voor geluidshinder door de luhthaven. Nu dacht ik dat de veroorzaker van overlast - in dit geval dus geluidsoverlast - aansprakelijk is en niet de gemeente, provincie en sommige ministeries. De kosten voor de compensatie worden in deze constructie dus bij de belastingbetaler neergelegd. Hoe gek kun je het bedenken: betalen voor overlast die door een ander wordt veroorzaakt! En Eindhoven Airport een podium geven omdat ze met hun zogenaamde betrokkenheid gedupeerde bewoners tegemoet komen.

De werkelijkheid achter deze genereuze tegemoetkoming lijkt mij een andere dan Eindhoven Airport wil doen geloven. Een uitspraak van de Hoge raad zoals in de geruchtmakende zaak van Urgenda maken de bestuurders van het Eindhovense vliegveld nerveus. De druk vanuit milieuorganisaties en gedupeerde bewoners om de geluidsoverlast aan te pakken wordt met de dag groter. De precedentwerking van een uitspraak van de Hoge Raad, ingeval bezwaarmakers tegen de geluidsoverlast van Eindhoven Airport in het gelijk worden gesteld, zou voor de luchthaven vergaande gevolgen hebben.

John van Gogh, Son en Breugel